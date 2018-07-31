МВД: За последний год не было жалоб на отца-тирана, убитого дочерями

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Получается, он был обычным приличным гражданином? Полиция опровергает сведения, появившиеся в ряде СМИ.

Представители Москвы МВД информируют, что за последний год не было жалоб на отца-тирана, убитого дочерями 28 июля. По факту инцидента продолжает идти следствие, в рамках которого девушек возрастом 17, 18 и 19 лет будут держать под арестом минимум 72 часа. Об этом рассказала Анна Селиванова, глав пресс-службы Останкинского суда. Полиция рассматривает дело по факту убийства в составе группы лиц.

Тему убийства отца подняли в сегодняшнем эфире программы «Время покажет», которую ведут Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова. Последняя нарекала на том, что девочек до преступления довел сам отец, который многие годы морально и физически издевался над ними. Кузичев поддерживает лишь 50% мнения, отмечая, что в любом случае из-за этого нельзя идти на убийство. Его коллега подчеркнула, что в такой тяжелой ситуации она наверняка бы не смогла просто убить человека.