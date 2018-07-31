В «Домодедово» потеряли собаку сотрудницы МИД РФ из багажа

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Маленький питомец по кличке Стеша направлялся с хозяйкой в длительную командировку в Адлер, однако его не устроил перелет в клетке багажного отделения, и он сбежал.

В аэропорту «Домодедово» в Москве потеряли собаку сотрудницы МИД РФ, которая сбежала из багажа. Анна Волкова, боясь не выдержать длительной разлуки со своим любимцем, взяла с собой животное в двухмесячную командировку в Адлер, куда направлялась рейсом S7. Однако из-за перевеса в полтора килограмма 5-летнего Стешу, помесь йоркширского терьера и кокер-спаниеля, не пустили на борт. Клетку с собакой приняли в багажное отделение, поставили переноску в лифт, и она уехала. Всего за несколько мгновений до вылета представителю МИД России сообщили неприятную новость: Стеша самостоятельно открыла клетку, и сбежала со взлетно-посадочной полосы. Хозяйке не позволили выйти из салона самолета на поиски животного, так как авиалайнер готовился взлетать. Руководство «Домодедово» привлекло всех сотрудников к поиску собаки, однако уже 11 дней Стешу не удается разыскать.

К поискам присоединялась хозяйка, однако даже ей не удалось выманить питомца. Его местонахождение до сих пор не установлено. Супруг Волковой винит в происшествии погрузчиков, считая, что они грубо швырнули пластмассовую клетку, она не выдержала падения, и открылась, а собака убежала на поиски хозяйки.