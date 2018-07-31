В аэропорту Ашхабада 19 абитуриентов не допустили на рейс в Стамбул

Сегодня, 15:38

Все молодые люди собирались лететь в Стамбул для поступления в ВУЗы.

Вначале сотрудники миграционной службы Туркменистана сказали, что молодые люди еще не служили в армии, поэтому не имеют права покидать страну. Но в отношении девушек и тех, кто в армии уже служил, ответ был только «не положено».

Ребята, которых не допустили на рейс, сдали свои билеты, но при этом с них был удержан сбор в 15%.

Практика снятия с рейсов людей в аэропорту (абитуриентов – в первую очередь) не нова. Власти Туркменистана официально не признают катастрофической миграции населения, особенно, молодежи. Но неофициально миграционные службы всячески пытаются воспрепятствовать массовому выезду.

Вследствие массовых протестов граждан в начале июля глава миграционной службы Туркменистана Мерген Гурдов провел совещание с руководящим составом ведомства и потребовал от подчиненных «корректного отношения ко всем выезжающим из Туркменистана и въезжающим в страну гражданам». После этого на какое-то время прекратились случаи недопуска пассажиров на рейсы в аэропорту. Как видим, сейчас все вернулось на круги своя, практика произвольного недопущения граждан на рейсы продолжается.

Отметим, что купить теперь авиабилеты взамен сданных, в Ашхабаде – большая проблема. По причине сплошной коррупции, официально билетов в кассе нет, а для того, чтобы их все-таки купить, нужна «шапка» кассиру. Эта «шапка» сейчас, в летнее время, достигает стоимости самого билета.