Лидер группы «7Б» Иван Демьян едва не разбился в ДТП в Тверской области

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После концерта пьяный водитель повез компанию вместе с певцом купаться, превысил скорость, и врезался в сосну.

ДТП произошло в ночь с 28 на 29 июля в Бологовском районе на сельской дороге после поворота с трассы М-10 к поселку Куженкино в Тверской области. Днем в этой деревне праздновали День села, в честь праздника состоялся грандиозный для данного места концерт, хедлайнером которого стала популярная рок-группа «7Б». Сотни зрителей подпевали, танцевали и веселились вместе с музыкантами на сцене под их лучшие песни. После музыкантов пригласили на грандиозный праздничный пир, чтобы вместе отметить праздник.

Происшествие, в котором едва не разбился лидер группы Иван Демьян, произошло под утро. Сельский водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвался отвезти всех желающих на озеро купаться. В их числе оказался Иван Демьян. Компания разместилась в «УАЗ-Патриот», и отправилась в путь. Инспекторы ГИБДД сообщили, что на выезде из поселка водитель превысил скорость движения транспорта, выехал на обочину, и врезался в сосну. Серьезные травмы получила 22-летняя пассажирка, ее госпитализировали в Вышневолоцкую ЦРБ. 49-летний рок-исполнитель отделался сильным испугом и несколькими ушибами. 32-летний виновник аварии не пострадал, и после ДТП скрылся с места аварии.

Теперь во всех деталях и обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранителям.