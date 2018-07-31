В Курганской области рабочий ослеп, разрезав болгаркой банку краски

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В безответственном поведении пострадавшего будут искать виновных лиц. Инцидент зафиксирован 5 июля на Уксянском участке дороги, расследование провели сотрудники инспекции труда.

В Курганской области рабочий АО «Северо-западное управление автомобильных дорог» ослеп, разрезав болгаркой банку краски. Мужчина во время работы отвлекся на разгрузку «Газели» и решил помочь, изготовив емкость для мелкого железа. Он не придумал ничего лучше, как взять закрытую банку краски, не проверив ее содержимое, и при помощи болгарки начал резать верхнюю часть.

В результате таких манипуляций краска загорелась и крышку вырвало в воздух под давлением, она угодила прямо в лицо рабочего. Гражданина доставили в больницу, было проведено расследование. Инспекция труда зарегистрировала инцидент и рассматривает его с пометкой «несчастный случай», решается вопрос о привлечении к расследованию виновных лиц.