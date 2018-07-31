В пригороде Липецка 6 рабочих госпитализированы из-за отравления аммиаком

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Причиной стала утечка аммиака на предприятии.

Это произошло на заводе ООО "Лэм Уэстон Белая Дача", находящемся в пригороде Липецка в районе села Казинка. Завод занимается переработкой картофеля и расположен на территории Особой Экономической Зоны «Липецк».

В Грязинскую районную больницу госпитализированы 6 пострадавших рабочих. У них, по сообщению врачей, травмы средней тяжести. У одной женщины, помимо острого отравления аммиаком, наблюдается бронхоспазм.

Отравление произошло в рабочее время, во время смены.

Для выяснения причин происшедшей аварии на завод по производству замороженного картофеля фри направлены комиссии Ростехнадзора и Роспотребнадзора.