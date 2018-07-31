В Москве экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный

Предположительно, причиной этого стали возникшие у знаменитого дрессировщика проблемы с внутренними органами. Какие именно, установит обследование.
В Москве дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Ряд источников предполагает, что это стало следствием острого приступа панкреатита.
Насколько это угрожает его жизни, не сообщается. Известно лишь, что московские медики уже приступили к обследованию его здоровья.
Запашный носит звание заслуженного артиста России.
По последней информации, Запашный сообщил, что врачи уже обнаружили проблему в районе желудка. Однозначный диагноз будет поставлен позднее.
Ранее о том, что он имеет системные проблемы со своим здоровьем, ничего не сообщалось. То, как артист вёл себя при выступлениях, также не позволяло предположить их наличие.