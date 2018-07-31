Под Смоленском мусоровозы везут отходы на полигон ТБО, несмотря на пожар

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Местные жители опасаются, что халатность ответственных лиц может привести к катастрофе.

Под Смоленском, в окрестностях города Гагарин, горит полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Несмотря на пожар, по словам очевидцев, к свалке продолжают прибывать мусоровозы. Машины везут сюда отходы со всей области. Ситуация с полыхающим полигоном и без того близка к критической. В то же время, судя по комментариям местных жителей в социальных медиа, чиновники нисколько не озабочены решением данной проблемы. Раз за разом гагаринцы сообщают о приближении свалке новой техники, которая возвращается от полигона в разгруженном виде. Люди боятся, что следующей ночью могут попросту не проснуться из-за жуткого едкого дыма, распространяющегося по округе. Власти же успокаивают горожан, заявляя, что ситуация находится под контролем.

Ранее мы писали, что в жилом квартале Благовещенска растёт свалка бытовых отходов. Коммунальщики отказываются убирать мусор, а чиновники лишь разводят руками.