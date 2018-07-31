Во Владикавказе сняли на видео, как загорелся мусоровоз

Сегодня, 10:50

Водитель высыпал горящий мусор прямо на дороге. Инцидент зафиксирован 31 июля на улице Леваневского, в районе стадиона «Юность».

В Владикавказе местные жители сняли на видео, как загорелся мусоровоз. Горели сама машина и бытовой мусор, находившийся в ее кузове. Водитель оперативно принял решение высыпать отходы прямо на асфальт возле большой лужи, чтобы избежать непоправимых последствий.

Инцидент активно обсуждался на просторах социальных сетей. Пользователи решили, что сам по себе мусор вряд ли бы загорелся, значит, это поджог. Именно кто-то стал причиной возгорания, а шокированный водитель практически успешно справился с критической ситуацией. Ролик появился в YouTube, сейчас неизвестны масштабы повреждения грузового автомобиля.