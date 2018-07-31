Из аквариума в Техасе похитили акулу

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Двое мужчин из Техаса признались, что похитили акулу из аквариума в Сан-Антонио и скрыли ее в детской коляске, сообщила полиция в понедельник.

Инцидент произошел в субботу в Техасе и был снят на видео наблюдения аквариума Сан-Антонио. В этом видео показан один из мужчин, стоящих над открытым аквариумом, хватающий акулу длиной 1,5 фута в воде руками. Затем он, кажется, кивает своему соучастнику, который держит сумку, и оба уходят из зоны действия камеры.

Начальник полиции Леон-Валли Джозеф Сальваджо сказал, что пара уложила акулу в сумку, а затем в ведро, которое было спрятано внутри детской коляски, из которой они выходили из аквариума, чтобы избежать подозрения.

В сообщении в Facebook Аквариум Сан-Антонио написал, что сотрудник увидел, как мужчина вытащил акулу из воды и предупредил охрану. Когда мужчины попытались уйти, охранник спросил, может ли он обыскать их автомобиль, но мужчины утверждали, что обыск незаконен, и уехали.

Сотрудники аквариума записали номер транспортного средства, в котором находились мужчины, и передали его полиции, которая быстро обнаружила подозреваемых похитителей акулы. Оказалось, акула находилась полностью в добром здравии, потому что подозреваемые имели опыт работы с морскими животными и содержали акулу в надлежащей обстановке.