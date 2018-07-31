Под Гатчиной двухлетняя девочка захлебнулась в надувном бассейне

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Медики почти час пытались реанимировать малышку. Их усилия оказались тщетными, она умерла.

Это произошло под Гатчиной на территории посёлка Терволово. Там двухлетняя девочка захлебнулась в надувном бассейне, находящемся рядом с частным домом.

Родители решили порадовать ребёнка в жаркую погоду прохладной водичкой. На некоторое время они оставили её играть в надувном бассейне без присмотра. Это завершилось трагедией.

Взрослые спохватились около 16-00. Они увидели, что девочка захлебнулась, но ещё подаёт признаки жизни.

Они срочно отвезли ребёнка к врачам Гатчинской межрайонной больницы. Те почти час предпринимали попытки реанимировать малышку. К сожалению, им это не удалось. Было уже слишком поздно.

К проверке данного факта уже приступили местные правоохранители. Согласно поступившей информации, семья считается вполне благополучной.

В то же время, даже в таких семьях взрослые склонны к проявлению излишней беспечности. Вода является опасной всегда. Не только в водоёмах, но и в надувных детских бассейнах. Отдельное внимание следует уделять и бочкам с дождевой водой. Ребёнок, свалившийся туда вниз головой, шансов выбраться самостоятельно не имеет.