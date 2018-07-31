В Омске «Ясную поляну» «захватили» стаи бродячих собак

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Они бродят по всей территории микрорайона. Люди боятся выпускать на улицу детей.

В Омске «Ясную поляну» буквально «захватили» стаи бродячих собак. Они обжили все остановки, прилегающие к магазинам территории и уже стали перемещаться во дворы жилых домов.

Жители сообщают, что собаки часто рычат и лают на прохожих. Люди опасаются, что стая в любой момент может наброситься и нанести существенные повреждения.

Соцсети в Омске сообщают, что дети уже боятся самостоятельно ходить на остановки, поскольку там всегда находится стая бродячих собак. Сейчас с приближением 1 сентября опасения всё более усиливаются.

Жители пробовали обратить внимание местной администрации на существующую проблему. Они получили ответ о том, что на то, чтобы отлавливать собак, средств нет. В следующий раз власти станут заниматься этим вопросом лишь весной после заключения договора со специализированной организацией.

А пока собачьи стаи продолжают захватывать «Ясную поляну», наводя ужас на жителей. Они, похоже, совершенно ничего не боятся.

С одной стороны можно понять и местных чиновников в Омске. Они действуют в рамках бюджета. С другой, несложно предположить, что деньги сразу найдутся, если в микрорайоне случится какой-нибудь «собачий» инцидент.