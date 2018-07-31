Петросян отрицает знакомство с убитым дочерьми отцом-тираном

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Петросян сообщил, что совершенно не помнит этого мужчину. Его резонансное убийство произошло накануне.

Предположительно, Михаил Хачатурян в возрасте 57 лет был жестоко зарезан собственными дочерьми, поскольку был отцом-тираном. Евгений Петросян полностью отрицает знакомство с этим человеком.

На одной из фотографий Петросян и Хачатурян запечатлены вместе. В то же время юморист говорит, что не помнит этой встречи и мужчина не являлся его знакомым.

Петросян предположил, что Хачатурян подходил к нему где-нибудь, где было многолюдно, и там сфотографировался. Историю с убийством этого мужчины он назвал «жуткой».

Тело с множественными ранениями было найдено в подъезде его дома. Следствие предположило, что это могли сделать три его дочери. Им, соответственно, по 17, 18 и 19 лет.

Правоохранители считают, что она из них ударила своего отца ножом не менее 35 раз. Сёстры уже признали вину. По их словам, отец постоянно над ними издевался, а одну – даже попытался изнасиловать.

Также установлено, что убитый часто находился под воздействием психотропных препаратов. Его сын сказал, что отец принимал их, чтобы «не нервничать».

Петросян не единственный с кем, благодаря солидной внешности, фотографировался Хачатурян. Он есть на снимках с Анастасией Заворотнюк и Авраамом Руссо.

Знакомы ли они были с убитым отцом-тираном, пока неизвестно. Также непонятно, почему сёстры не обратились к правоохранителям, если отец довёл их до такого состояния, что они пошли на жестокое убийство.