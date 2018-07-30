В японском модуле МКС произошел потоп

Вчера, 23:11

Космонавтам пришлось изобрести необычный способ выхода из ситуации, о чем они рассказали журналистам.

В японском модуле произошел на стоящий потоп, но собирать воду для обитателей жилого отсека было непросто. Астронавтам пришлось вооружиться арсеналом бумажных полотенец и салфеток, ведь только к таким материалам вода в космосе прикрепляется.

Сообщается, что специалисты уже разбираются с поломкой и жизням астронавтов ничего не угрожает. Подобные конфузы еще не происходили, однако двумя годами ранее ряд других поломок происходил сразу на нескольких модулях. По ранее озвученным сведениям, ломались различные детали и приборы, и в отдельных случаях космонавтам приходилось перемещаться на другие модули, находящиеся по соседству, что в данной ситуации не стало необходимостью.