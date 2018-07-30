На реке Воронеж катер наехал на парня

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Виновник трагедии с места преступления скрылся и сейчас его разыскивают правоохранители. Пострадавшего молодого человека на берег вытащили неравнодушные очевидцы событий, которые позднее вызвали скорую помощь.

Катер наехал на парня на реке Воронеж около пляжа в селе Чертовицы Рамонского района, произошло ЧП в вечернее время. 21-летний юноша купался, и в тот момент появившееся на горизонте водное транспортное средство начало направляться прямо на него. С травмами, переломом конечности и повреждением мягких тканей пострадавшего доставили в больницу, однако парню удалось выжить.

Очевидцы сообщают, что было уже темно, однако водитель все равно скрылся с места преступления. Предполагается, что о случившемся управленец катером может не догадываться из-за шума, однако конкретные причины и обстоятельства трагедии уточняются. Правоохранители продолжают искать виновника случившегося по указанным очевидцами приметам. Предварительно известно, что пострадавший находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.