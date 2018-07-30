Ревнивец облил бензином и поджег свою сожительницу в Ялте

Сегодня, 22:06

С многочисленными ожогами пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказали срочную медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.

В Ялте 28 июля ревнивец устроил своей возлюбленной страшное «файер-шоу». Ночью после очередной ссоры на почве ревности на одной из автозаправок ревнивец облил бензином из заправочного пистолета, и поджег свою сожительницу. К счастью, рядом были люди, которые после жестокого поступка мужчины помогли женщине, и вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами разной степени, сейчас врачи борются за ее жизнь и здоровье.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении поджигателя по факту покушения на убийства с особой жестокостью. Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.