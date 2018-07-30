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Следователи не нашли доказательств соучастия 17-летней Марии в преступлении. Ее дальнейшая судьба решится в ближайшие 72 часа.

Сегодня состоялось закрытое заседание суда по делу 17-летней Марии Хачатурян, младшей сестре-убийце отца-садиста. Следователи не смогли доказать причастность несовершеннолетней девушки к жестокой расправе над отцом, а потому суд освободил младшую сестру Хачатурян, 17-летнюю Марию, якобы зарезавшую своего отца. В течение 72 часов, которые девушка проведет за решеткой, будет окончательно решен вопрос о завершении досудебного расследования.

Подобная участь, вероятно, ждет и других сестер, ведь следователи не могут доказать необходимость держать девушек в изоляторе еще два месяца. Через сутки Останкинскому суду Москвы предстоит окончательно решить, отправить сестер Хачатурян в другой изолятор, под домашний арест, или под подписку о невыезде на свободу.

Напомним, что три сестры 17, 18 и 19 лет отомстили своему отцу-извергу, который несколько лет жестоко издевался над ними, возможно даже совершая действия сексуального характера. Девушки дождались удобного момента, и зарезали его на лестничной клетке 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе, инсценируя самозащиту. На теле 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружено множество ножевых ранений. На допросе подозреваемые признали свою вину, добавив, что у них всех на фоне моральных страданий сложились личные неприязненные отношения с отцом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Ранее предполагалось, что несовершеннолетняя Мария нанесла отцу более 35 ударов в область шеи, груди и живота, а смертельный удар в сердце нанесла старшая Кристина.