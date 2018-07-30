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Еще два человека пострадали при попытке оказать помощь потерпевшему, но вынуждены были обратиться к медикам. Рабочий осуществлял прочистку канализации, а затем мужчине резко стало плохо, о чем рассказывают очевидцы.

В Самаре рабочий отравился парами метана и умер от полученной дозы токсичных веществ в организм. Прибывшие на место происшествия медики доставили в больницу еще двоих человек, которые являются сотрудниками расположенного неподалеку от люка ресторана и решили позаботиться о потерпевшем, отчего сами чуть не погибли.

На место происшествия прибыли спецслужбы, канализация осматривается экспертами, которые уже взяли воздух на анализ и будут разбираться со случившимся. По каким причинам рабочий скончался известно, однако правоохранители выясняют, были ли нарушены какие-либо нормы выполнения обязанностей мужчиной во время работ в канализации.