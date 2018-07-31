В Саратове автохам устроил парковку на детской площадке

Сегодня, 05:30

Такую информацию выложил в соцсети местный пользователь. Фото сделано в Саратове на 2-м проезде Блинова.

Автохам не мог не знать, что заехал на детскую площадку: прямо перед стоящей машиной находятся детские качели и карусели. Мало того, детская площадка между домами № 6 и 4а ограждена. Все машины стоят снаружи ограждения, лишь один поставил машину совершенно по-хамски, устроив парковку на детской площадке.

Такое поведение возмутило пользователя. Он требует оштрафовать владельца машины за парковку на детской площадке.

Пост в соцсети поддержали десятки саратовцев. С тем, что владелец машины – автохам, согласны все. Но способы решения проблемы люди предлагают разные. Одни говорят, что надо проколоть колеса или разбить стекло машины, другие – что необходимо вызвать полицию, а третьи упрекают самого автора снимка за то, что он сам не хочет решить проблему на месте.

Некоторые вспоминают, как в детстве в подобных случаях попадали мячом в машину. Могут появиться вмятины, но какие могут быть претензии к детям, которые играют на специально оборудованной детской площадке.

Чтобы наказание было вполне законным, пользователи предлагают вызвать эвакуатор.