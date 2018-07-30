«Стеклопад»: В Петербурге упавшее стекло с БЦ едва не унесло жизнь прохожего

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ЧП произошло в Красногвардейском районе на Малоохтинском проспекте.

Очевидцы сообщают, что 30 июля в Петербурге наблюдали настоящий «стеклопад». Дело в том, что по словам горожан, с БЦ «Санкт-Петербург Плаза» начал осыпаться фасад, а вместе с ним летели и стекла. Петербуржцы уверяют, что одно упавшее стекло едва не унесло жизнь прохожего.

Другие прохожие пострадала немного меньше – на них летели осколки, которые выбили и стекло на первом этаже БЦ. Комментаторы в сети предполагают, что стеклопакет мог просто треснуть и выпасть, а вторая его часть попросту осталась на месте.

Всего в «Санкт-Петербург Плаза» 21 этаж, и БЦ построен, по словам его представителей, по самым современным технологиям. Руководство данного центра на вопросы об инциденте не отвечает.

Странно то, что спасатели также не подтверждают данную информацию. Они говорят, что к ним не поступало подобных звонков и об этом происшествии им ничего неизвестно.

Известно, что стекла не выпадают просто так. Обычно это происходит из-за резкой смены температуры или нарушения установки стеклопакетов. Перед тем, как ввести их в эксплуатацию, необходимо, чтобы специалисты одобрили их установку, иначе могут быть неприятные последствия.