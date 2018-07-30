Подросток выпал из окна ради спасения жизни от пожара в Сочи

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Ребенку посчастливилось выжить, но трагедия унесла 8 жизней, и еще трое пострадавших находятся в больнице с ожогами и другими травмами. Загорелся «барак-самострой» очень быстро, после чего уже полностью пылал, не давая никакой надежды на спасение.

Подросток, оказавшийся в огненной ловушке, выпал из окна ради спасения жизни от пожара в Сочи. Как сообщают очевидцы, здание с токсичными пластиковыми панелями пылало очень долго, а в помещении могли находиться отдыхающие, ведь в доме было много комнат и небольшое кафе на первом этаже. Следователи уже разбираются в происшествии и инициировали экспертизы для установления причин возникновения пожара, а также идентификации личностей тел.

Трое членов одного семейства, чей дом и сгорел, погибли в пожаре, а другие – доставлены в больницу в шоковом состоянии и с травмами. Местные жители полагают, что именно материал для постройки дома стал причиной такого количества жертв, ведь люди могли умереть во сне из-за ядовитых веществ в дыме. Тем не менее, точные причины трагедии пока не названы.

Свидетели происшествия рассказывают, что дом горел очень долго, и даже по приезду нескольких пожарных машин, продолжал пылать с прежней силой. Дымом было заполнено и кафе на первом этаже, где были обнаружены как минимум двое погибших.