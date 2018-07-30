Стеклянный шарик стал причиной смерти годовалого мальчика из Митино

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Малыш умер 29 июля от удушья.

Как сообщает источник, причиной смерти годовалого мальчика из Митино стал стеклянный шарик. Жуткое происшествие произошло поздно вечером, когда малыш играл с небезопасной игрушкой. Мать ребенка говорит, что услышала хрипы от удушья и сразу же позвонила в скорую помощь.

Пока медики добирались до места ЧП, 30-летняя женщина хотела самостоятельно помочь ребенку, но так и не смогла – медики констатировали смерть. Несчастный случай, как сообщается, произошел на Пятницком шоссе.

Неизвестно, почему родители ребенка позволяли малышу в таком возрасте играть с такими опасными игрушками. Ежегодно от удушья мелкими предметами, попавшими в дыхательные пути, погибают сотни детей. Это связано в первую очередь с невнимательностью родителей, предоставляющих детей «самим себе».