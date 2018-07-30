Коммунальщики обнаружили медведя в водопроводном колодце

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Медведь, который каким-то образом оказался в пригородном водопроводном колодце, смог выбраться на свободу после того, как коммунальщики сняли крышку люка.

Служба Колорадских парков и юго-восточного региона дикой природы обнародовала видео, показывающее, как обнаружили животное и как медведь выскочил из люка после того, как работник коммунальной службы города Колорадо-Спрингс снял крышку люка.

Работник департамента защиты парков и дикой природы использовали резиновую пулю, чтобы побудить медведя покинуть этот район.

Департамент сообщил, что чиновники хотели избежать необходимости усыпить и переместить медведя, поскольку это будет сильным стрессом для него. Если случай появления медведя в городе повторится, он может быть усыплен и перевезен в другое место в будущем.