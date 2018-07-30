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Происшествие случилось у мыса Фиолент.

Как сообщает источник, в Севастополе отдыхающий упал с 30-метровой высоты, в результате чего мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множество переломов и ушибов.

Стало известно, что место у мыса Фиолент – излюбленная площадка для отдыха, в том числе и экстремального. Такие происшествия в Крыму летом происходят достаточно часто, поэтому спасатели каждую минуту готовы приступать к операциям по спасению.

До этого своей жизнью решила рискнуть группа туристов, которая высадилась на мыс Фиолент и начала там отдыхать. Но потом погода резко ухудшилась, и без помощи спасателей экстремалам выбраться не удалось.

Спасатели неоднократно предупреждают как местных жителей, так и туристов об опасности, которая может их ждать в труднодоступных участках моря. Необходимо помнить, что риск в данном случае – дело неблагородное.

К сожалению, море в летний период может унести много жизней, если отдыхающие не будут предельно осторожны.