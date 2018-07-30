ЧП на борту «Уральских авиалиний» заставило самолет экстренно сесть

Сегодня, 12:35

Авиакомпания не дает никаких комментариев, а запросы журналистов игнорирует.

Рейс Самара — Болонья, который выполнял борт «Уральских авиалиний», пришлось прервать из-за проблем с наддувом в кабине пилотов. Экстренные службы вернули самолет в аэропорт Курумоч.

ЧП на борту самолета произошло еще 28 июля, но в пресс-службе «Уральских авиалиний» пока никаких заявлений не сделали. В время рейса на борту находилось 148 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

Сегодня утром «Уральские авиалинии» задержали уж три рейса.