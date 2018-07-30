Двух пропавших детей в Карелии нашли ночью в запертом багажнике

Сегодня, 11:14

Мать сообщила, что после прогулки пропали дети и она с ужасом передумала все страшные сценарии их «приключений», и едва пережила неопределенность в поисках.

В Карелии нашли двух пропавших детей. Ночью после 6 часов поиска 70 привлеченных к операции людей смогли пойти по домам. Сообщается, что ребята (зарегистрированы по адресу город Сегежа улица Лейгубская) отправились на прогулку и не вернулись. Мать начала бить тревогу, когда самостоятельно оббегала все возможные места пребывания двух маленьких детей.

Ближе к часу ночи дети были найдены в багажнике заброшенного автомобиля, где они заперлись и оказались в ловушке. Согласно данным спасателей, детям на момент их обнаружения помощь медиков не понадобилась. Однако, если бы было упущено время для поисков, то ситуация могла закончится печально.