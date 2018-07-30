В Красноярске мужчина из ревности разбил кувалдой машину девушки

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Жители города были шокированы действиями неадекватного автомобилиста.

В Красноярске минувшей ночью произошёл инцидент, в котором пострадало авто Nissan Juke. Причём ДТП в традиционном смысле здесь не произошло. На улице Железнодорожников неизвестный мужчина кувалдой разбил машину девушки. Как сообщают местные жители, сделал это правонарушитель из ревности к владелице данного авто. Очевидцы утверждают, что машина была припаркована во дворе жилого дома. Автомобилист на Lexus приехал сюда поздней ночью и с помощью молота принялся крушить авто возлюбленной. Жильцы близлежащих домов вышли посмотреть на происходящее, поскольку там было припарковано много других авто, однако они, по предварительным данным, не пострадали. Данного мужчину люди много раз видели в компании владелицы пострадавшего транспортного средства.

Ранее мы писали о поступке автомобилиста из Саратова. Мужчина устроил ДТП, избил девушку, после чего сбежал с места происшествия. Поисками нарушителя по-прежнему занимается полиция.