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Инопланетяне едва не погубили более 30 человек, спровоцировали ЧП и мгновенно скрылись в небе, подчеркивает пилот.

В Якутске НЛО атаковал самолет по время полета. Из деревни Оленек рейс вылетел в полной комплектации и с исправными коммуникациями. Прибытие борта ознаменовалось настоящим шоком для всех. Людей взволновало состояние самолета, прибывшего с разбитым «носом». Командир воздушного транспортного средства рассказал, что в небе он видел разъеденный фюзеляж. После столкновения с неопознанным летающим объектом судьба пассажиров оказалась под угрозой. Однако, несмотря на то, что атака пришельцев закончилась разбитым «носом» самолета, поврежденный лайнер удалось посадить.

После этого эксперты принялись изучать столь необычную ситуацию. Появились предположения о характере нападения НЛО, цели их вторжения на Землю и возможных последствиях и повторах происходящего в скором времени.

Напомним, что в Сети появилась информация о рассекреченном документе, который касается Томаса Джефферсона. Оказалось, что 200 лет назад президент получил письмо-предсказание.