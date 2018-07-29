В жутком ДТП на трассе в Крыму девушке оторвало ногу

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Ночью 29 июля на Николаевской трассе в Крыму произошло ДТП со смертельным исходом.

Жуткое происшествие повергло в шок очевидцев. Они рассказали, что молодая девушка переходила дорогу. Скорее всего ночная темнота и свет фар не позволили ей правильно оценить ситуацию на проезжей части и безопасную дистанцию.

Автомобиль, который летел с большой скоростью, на полном ходу врезался в девушку. Удар был таким сильным, что потерпевшей оторвало ногу. Девушка скончалась на месте.

По словам свидетелей, на глазах которых произошло ДТП, машина ехала со скоростью 200 км\ч.

Официальная информация от правоохранительных органов по данному происшествию не поступала.

По словам местных жителей и автомобилистов, ДТП на этой трассе случаются почти ежедневно.