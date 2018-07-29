Автомобиль с трупом в салоне остановили инспекторы в Москве

Сегодня, 20:26

Сын водителя скончался по пути в научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где ему должны были сделать операцию.

В Москве инспекторы ГИБДД остановили автомобиль на северо-востоке столицы. Автомобилем управляла женщина, а рядом с ней на переднем сидении находился мужчина, который приходился сыном водителю. Женщина рассказала, что у ее родственника серьезное заболевание сердца, и она везла его из Орловской области в столичный научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева для проведения оперативного вмешательства. Однако мужчина не перенес длительную дорогу, и по дороге скончался, так и не получив необходимую медицинскую помощь, которая смогла бы сохранить ему жизнь.

Автомобиль с трупом в салоне проверили столичные правоохранители, которые в ходе предварительной проверки установят истинность слов женщины и все детали смерти мужчины. Далее будет вынесено процессуальное решение.