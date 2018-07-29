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Произошло ограбление в Мелекесском районе, и пострадавшая не сразу смогла понять, как грабитель проник в помещение, ведь замки остались неповрежденными. Во всем смогла разобраться полиция.

В Ульяновской области девушка забралась в чужую квартиру и украла 14,5 тысяч рублей, проникнуть в жилище преступница смогла путем подбора нужного ключа. Оказалось, что задержанная 22-летняя безработная местная жительница раньше уже была привлечена к уголовной ответственности за подобные правонарушения, однако урок не извлекла.

Преступницу ожидают разбирательства и соответствующее наказание, ведь украденные деньги девушка уже успела потратить. Была ли хозяйка квартиры знакома со злоумышленницей – не сообщается. Каким образом девушка была обнаружена правоохранителями – также неизвестно.