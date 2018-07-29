Тамбовчанка рухнула в дыру в асфальте.

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На прошлой в одном из городских дворов в районе улицы Горького девушка провалилась в яму, которая образовалась в асфальте.

Молодая женщина вышла на улицу, чтобы выкинуть мусор. А неожиданно для себя, рухнула в яму, травмировала руку и ногу. Пострадавшая вызвала представителей управляющей компании. Те приехали и ограничились только осмотром места происшествия.

По словам жительницы Тамбова, все осталось по прежнему.

Пользователи социальной сети, на странице которой пострадавшая разместила фото злополучной ямы, ей посоветовали быть осторожнее. А чтобы не попасть в беду на ровном месте, смотреть под ноги.