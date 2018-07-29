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Два человека вследствие аварии погибли – один мужчина скончался на месте, а второй умер уже в больнице. Еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии, и за ее жизнь борются медики.

Электричка насмерть сбила людей в подмосковном Чехове Московской железной дороги Курского направления поздним вечером 28 июля. Машинист не успел вовремя притормозить, люди попали прямо под колеса транспортного средства. СКР уже инициировал проверку по факту гибели и травмирования граждан, на месте происшествия работают спецслужбы.

По предварительным данным, трагедия произошла по вине пешеходов, которые переходили железнодорожные пути в непредназначенном месте. Сотрудники железной дороги и медики предупреждают, что переходить пути необходимо лишь по подземным, наземным и другим переходам, которые расположены в безопасных местах.