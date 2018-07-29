«Криминальный улов»: Питерский рыбак выловил пистолет осужденного наркодилера

Сегодня, 17:30

Законопослушный житель города на Неве создал себе «головную боль», но помог правоохранителям раскрыть очередное преступление.

Питерский рыбак выловил пистолет осужденного наркодилера. Как сообщают в коммуникационном подразделении полиции Санкт-Петербурга, субботним утром поступил сообщение от местного жителя, который сообщил, что во время утренней рыбалки, вытащил из реки пластиковый пакет, в котором находилось огнестрельное оружие. Предварительная экспертиза классифицировала пистолет Rubber, как травматический. Однако при сверке номера обнаружились новые факты.

Пистолет принадлежал некоему жителю Санкт-Петербурга, который уже осужден три месяца назад за незаконный сбыт наркотических средств на пять с половиной лет колонии общего режима. Теперь у правоохранителей появилась возможность раскрыть другие преступления, совершенные данным гражданином.