В Екатеринбурге воспитательница «выгуляла» дошколят на привязи

Видео доказательство вины «горе-педагога» снял мужчина и готов помочь засудить неадекватную женщину.
В Екатеринбурге местный житель стал свидетелем вопиющего поведения воспитательницы из детского сада. Предположительное название «Луна», возможно так именуют группу. Посреди белого дня в Академическом районе воспитательница «выгуляла» дошколят на привязи. Мужчина подошел к странной женщине и спросил, что происходит, и почему дети привязаны и плачут. В ответ получил странное: «Всмысле?!».
В свое оправдание «горе-воспитательница» сказала, что не виновата ни в чем, а это обычный процесс прогулки. Но автор видео не уверен, что заплаканным малышам было удобно познавать окружающий мир «на привязи».
Но как не странно нашлись среди пользователей Сети и те, кто вступился за странную женщину.
Родители малышей не прокомментировали ситуацию, но автор готов предоставить свои показания для наказания нарушительницы, которая, по его мнению, издевалась над детьми.