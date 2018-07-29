В Екатеринбурге воспитательница «выгуляла» дошколят на привязи

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Видео доказательство вины «горе-педагога» снял мужчина и готов помочь засудить неадекватную женщину.

В Екатеринбурге местный житель стал свидетелем вопиющего поведения воспитательницы из детского сада. Предположительное название «Луна», возможно так именуют группу. Посреди белого дня в Академическом районе воспитательница «выгуляла» дошколят на привязи. Мужчина подошел к странной женщине и спросил, что происходит, и почему дети привязаны и плачут. В ответ получил странное: «Всмысле?!».

В свое оправдание «горе-воспитательница» сказала, что не виновата ни в чем, а это обычный процесс прогулки. Но автор видео не уверен, что заплаканным малышам было удобно познавать окружающий мир «на привязи».

«У кого то руки в петлях на видео и кто то плачет», «Саму ее привязать надо!», «Это абсурд… водить детей за веревочку? Это вам что, собачки или кошечки?», «Таскать детей за веревку? Совсем мозги прокисли?», - написали юзеры, поддержавшие мужчину.

Но как не странно нашлись среди пользователей Сети и те, кто вступился за странную женщину.

«Женщина не виновата в том что бюджета на второго воспитателя не хватает, вот и выкручиваться как может) в конце концов она таким способом хотела их скорее уберечь чем наказать...», «В советское время так в садах выводили», - написали в Сети.

Родители малышей не прокомментировали ситуацию, но автор готов предоставить свои показания для наказания нарушительницы, которая, по его мнению, издевалась над детьми.