Пьяная женщина выпала с высоты 3-го этажа в Кузбассе

Сегодня, 12:07

Полет с балкона завершился для пострадавшей кататравмой и переломом в поясничном отделе позвоночника.

Трагедия произошла сегодня около 06:00 в Кузбассе в городе Осинники на Революционной улице в многоквартирном жилом доме. Из балкона своей квартиры с высоты 3-го этажа выпала женщина. Пьяную пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу. При обследовании медики диагностировали закрытый перелом поясничной части позвоночника, а также повреждения, наступившие в результате свободного падения. Женщина госпитализирована, работники медицинского учреждения оказали ей всю необходимую помощь. Теперь ей предстоит пройти курс длительного лечения и реабилитации.