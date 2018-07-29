В Ташлинском районе трехлетний малыш отравился таблетками

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Оставшись без присмотра, маленький ребенок наглотался лекарств от эпилепсии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Ташлинском районе в больницу экстренно доставили маленького ребенка, который отравился таблетками. Мать пострадавшего сообщила, что трехлетний малыш на несколько минут остался один в комнате, добрался до медикаментов, и съел две таблетки препарата против эпилепсии. В больнице маленькому пациенту оказали всю необходимую помощь, теперь его жизнь вне опасности. Сотрудники МВД России по Оренбургской области проводят проверку по факту данного происшествия.

В последнее время участились случаи отравления маленьких детей лекарствами. Специалисты призывают внимательнее следить за своими детьми, и хранить медикаменты в недоступном для них месте, а в случае опасности экстренно доставлять пострадавших в больницу, ведь их организм очень чувствителен к минимальным дозам препаратов, и последствия могут быть плачевными.