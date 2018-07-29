В метро Петербурга образовалась давка из-за празднования Дня ВМФ России

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Сотни тысяч желающих увидеть масштабный парад спустились в подземку, чтобы добраться до Дворцовой площади. Работники метрополитена вынуждены закрыть вход на ближайшие станции.

С самого утра станции метро переполнены людьми, которые едут в центр города на празднование Дня Военно-Морского Флота России. Станция метро «Невский Проспект» и «Гостиный Двор» ближе всего находятся к Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Из-за большого количества желающих посмотреть на парад кораблей и поздравления с праздником от офицерского состава власти города были вынуждены закрыть станции.

Жители и гости культурной столицы не смогут зайти на станции 29 июля. Метрополитен работает только на выход, подключены все 4 эскалатора, но они не справляются с потоком людей. В вестибюле толпится множество горожан, образовалась давка. Работники станций следят за правопорядком, а власти рекомендуют выбрать другие станции и пройтись до места проведения праздничных мероприятий пешком.