Семья осталась без крыши над головой после страшного взрыва газа в Рубцовске

Сегодня, 08:25

Семья уже год живет без дома и боится, что им придется зимовать на улице.

Как стало известно, после страшного взрыва газа в Рубцовке, семья, которая жила по соседству с источником ЧП, осталась без крыши над головой. С того момента рубцовчане с маленькими детьми вынуждены спать в летней бане у своих родных. Они не оставляют надежды на то, что им власти все же выдадут новое жилье, как и обещали.

Ранее, 28 октября 2017 года дом барачного типа на 4 квартиры пострадал от взрыва. Та квартира, в которой и произошел злосчастный взрыв, унесла жизни своих двух хозяев. Соседская квартира пострадала в меньшей мере. При том ужасном взрыве семье чудом удалось выжить. Правительство Рубцовска тешило надеждами семью. Власти предлагали временно переехать пострадавшим в общежитие, но рубцовчане отказались. Они должны были или получит новую квартиру, или отремонтировать старую за счет городской помощи.

Как сообщают пострадавшие, социальное жилье им просто не светит. Они формально хоть и стоят 180 в очереди по списку, но нет проектов, по которым бы строились такие дома еще с 2005 года.

А другого выхода у семьи особо и нет: они обращались за помощью в суд с надеждой получить жилье за госсредства, но и там их не поддержали и ответили отказом. Восстановить жилье уже тоже не получится: по словам рубцовчан, дом незаконно снесли. Они боятся, что их ребенок, который должен идти в первый класс, так и будет без крыши над головой, учитывая то, что впереди зима. Им некуда деться, они в отчаянии и не знают, как им дальше после этого жить.

Семья надеется, что возможно их поддержит краевой суд, куда они будут в скором времени обращаться. Поистине страшное событие забрало не только дом, который они собирали по крупицам, но и уничтожило веру в чиновников, на которых семья так надеялась.