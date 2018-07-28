В Приморье собака напала на 5-летнего ребенка

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Хозяин вместе с питомцем сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

ЧП произошло вечером недалеко от стадиона школы №4 Большого Камня. Собака напала на 5-летнего ребенка и едва не разорвала его.

Мать ребенка рассказала: «На моего ребенка накинулся стафф черного или темно-коричневого цвета, ближе к черному, сбила его с ног и начала терзать за спину, ребенок кричал». К счастью инцидент заметили взрослые, которые поспешили вызвать скорую помощь. Она также сообщила, что уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением и просит свидетелей помочь разыскать парня с собакой.

Очевидцы сообщили, что собака принадлежит молодому мужчине, который выгуливает питомца в этом районе дважды в день. Владелец поспешил скрыться с места происшествия.

Пользователи Сети осудили владельца собаки, но отметили, что это не единственный случай, когда собак выгуливают без намордников.

Стоит отметить, что согласно поправкам к Закону «Об общественном обращении с животными», с начала этого года изменились правила выгула собак. Если раньше в общественных местах запрещалось выгуливать без намордника и повадка всех без исключения собак, то сейчас намордник обязателен только для собак бойцовских пород и питомцев весом более 15 кг.