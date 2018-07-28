В Нижнем пассажиры маршрутки пострадали от горячего масла

Сегодня, 23:00

Дожидаться полицию и скорую остались всего два человека.

В Нижнем одна из пассажирок маршрутки № 138 сообщила, что около 16:20 27 июля в салоне авто лопнул патрубок. В результате повреждения, фонтаном полилась горячая смесь из масла, антифриза, тосола и другого мусора. Девушка, которая находилась в салоне, сообщила, что «фонтан этой жидкости был до крыши, ей залило все стекла сидения, все было в этом горючем, пассажиры также пострадали от горячего масла», а большинство людей просто убежали из салона, не став дожидаться скорую и полицию. Она потеряла зрение на 50%, термический ожог слизистой глаз, носа и губ. Молодая женщина призывает пострадавших обращаться в полицию, так как водитель согласен возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье маршрутка перевернулась вследствие столкновения с фурой. Однако, удар пришелся по касательной и потому пострадавший оказался только один. Ему была оказана первая помощь на месте аварии. Ведется следственная проверка по факту ДТП.