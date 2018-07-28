В Ленобласти горел торф рядом с газопроводом

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Местные жители побоялись, что пострадает газопровод.

Во Всеволожском районе Ленобласти разгорелся лесной пожар. Согласно сообщениям очевидцев, горела лесная подстилка и задымился торф неподалеку от деревни Дранишки. Дополнительную проблему местным жителям добавил и тот факт, что торф горел рядом с газопроводом «Конная Лахта». Для того, чтобы ликвидировать возгорание, сотрудникам МЧС понадобилось два часа. Но сейчас угрозы населению и близлежащим населенным пунктам нет.

Торфяные пожары представляют большую опасность для людей. Задымление от такого рода природного возгорания в опасной концентрации может распространяться на многие километры. Дым сам по себе от природных пожаров очень опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, его высокая концентрация может привести к увеличению смертности. Поэтому спасатели так оператично пытаются ликвидировать природные пожары и спасти, во-первых, экологическую ситуацию в регионе, а во-вторых здоровье и физическое состояние местных жителей.