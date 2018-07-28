В одной из квартир жилого дома в Кировской области рухнул потолок

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Из ряда вон выходящее событие заставило жильцов одного из домов Кировской области забить тревогу.

В поселке Лесной Верхнекамского района на улице Центральной в многоквартирном жилом доме в квартире рухнул потолок. Причем, жильцы поясняют, что их дом с горячей водой и центральным отоплением. Дом совсем не похож на барак.

На счастье, рухнула часть крыши в нежилой квартире, поэтому никто не пострадал. В течение полутора лет в этой квартире регулярно протекал потолок, так как над ней прохудилась крыша. Жильцы неоднократно обращались к местным властям с просьбой найти решение проблемы. Никто не захотел услышать людей. В конце-концов потолок в одной из комнат обвалился.

Новость прогремела на весь поселок. Односельчане сочувствуют жителям этого дома. Многие считают, что необходимо жаловаться во все возможные инстанции. Некоторые предлагают дойти до президента.

Жильцы переживают, что обрушение крыши может произойти в любом месте. Любая из квартир находится в зоне риска. Сочувствующие подчеркивают, что в Верхнекамском районе дом, который находится в столь неутешительном состоянии, далеко не один.