4-летнему мальчику ампутировали ногу из-за боли в горле

Сегодня, 19:13

Оказалось, что у ребёнка очень серьёзная инфекция, которая может привести к летальному исходу.

Чтобы это не допустить, дошкольнику сделали операцию по ампутации правой ноги. В дальнейшем оказалось, что на левой тоже есть инфекция, потому и её частично удалили. Мальчик почувствовал недомогание, когда играл в детсаде, потому воспитательница велела ему идти домой. Сначала решили, что у ребёнка простуда. У него очень сильно болело горло, однако никакие лекарства не помогали, потому 4-летнего дошкольника отправили в клинику в Индианаполисе.

Однако и там причину заболевания сразу не определили, предлагая стандартный набор лекарств от гриппа. Стоит отметить, что нога у ребёнка тоже болела, но это не принимали во внимание, думая, что просто самочувствие ухудшается из-за простуды. После выяснения и всех операций возмущённая мать мальчика объявила, что будет судиться с врачами, которые не сумели сразу помочь её сыну. Ответа от больницы на это заявление пока не поступило.