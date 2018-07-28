В самолет Air Moldova ударила страшная молния во время полета

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О пугающем инциденте стало известно из официального аккаунта авиакомпании.

Как сообщают представители Air Moldova, в их самолет, направляющийся в Санкт-Петербург, ударила страшная молния во время полета из аэропорта Кишинева.

Борт E190, к счастью, не пострадал точно также, как и пассажиры, находящиеся на нем. Молния ударила судно через 10 минут после того, как был совершен взлет.

На данный момент самолет Air Moldova находится снова в Молдове - члены экипажа приняли решение вернуться Кишиневский международный аэропорт того, чтобы авиатехники провели осмотр борта.

Пассажиры в количестве 113 человек невероятно напуганы, но никто из них не пострадал. О том, когда они смогут попасть домой, пока что компания не сообщает.