В Краснодаре водитель грузовика оставил целый район без света

Камазист забыл опустить кузов большегруза, что и стало причиной происшествия.
Инцидент случился 28 июля рано утром. По словам очевидцев, водитель грузовой машины после того, как выгрузил содержимое кузова, забыл опустить его обратно.
Он проследовал по Восточно-Кругликовской улице, где оборвал провода, натянутые над проезжей частью. Водитель заметил неладное когда подъезжал к улице 40-летия Победы.
В результате происшествия провода упали на дорогу и заблокировали движение автотранспорта. Также без света остался целый район города.