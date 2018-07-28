В Краснодаре водитель грузовика оставил целый район без света

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Камазист забыл опустить кузов большегруза, что и стало причиной происшествия.

Инцидент случился 28 июля рано утром. По словам очевидцев, водитель грузовой машины после того, как выгрузил содержимое кузова, забыл опустить его обратно.

Он проследовал по Восточно-Кругликовской улице, где оборвал провода, натянутые над проезжей частью. Водитель заметил неладное когда подъезжал к улице 40-летия Победы.

В результате происшествия провода упали на дорогу и заблокировали движение автотранспорта. Также без света остался целый район города.