В Серове погиб рабочий из-за прокатного крана

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Мужчина, работавший в свою смену, зацепился за валки стана.

Как сообщают источники, в Серове Свердловской области погиб рабочий Надежинского металлургического завода из-за прокатного крана. В результате данного происшествия, вальцовщик имел многочисленные травмы костей и внутренних органов.

Несчастный случай произошел на стане 320 сортопрокатного цеха. Медики приехали практически сразу – были проведены экстренные операции, но спасти мужчину не удалось.

На данный момент предприятие содействует правоохранительным органам в расследовании этого несчастного случая. Известно, что точную причину смерти мужчины назовут после проведенной судмедэкспертизы.