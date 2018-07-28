В Калуге подросток оказался заживо погребенным в песке

Сегодня, 17:11

Трагедия произошла в Дзержинском районе на песчаном карьере.

По словам сестры погибшего мальчика, 14-летний подросток играл с своими товарищами.

Когда он с другом начал выкапывать тоннель, то произошло обрушение песка и мальчишек засыпало породой.

Один из подростков смог самостоятельно откопаться выбраться из ловушки. После этого он незамедлительно бросился на помощь своему товарищу. Третий мальчик убежал звать на помощь взрослых.

Но, к сожалению, вызволить мальчика, который оказался заживо погребенным в песчаной ловушке, вовремя не удалось. Он задохнулся. Комментариев от Следственного комитета по Калужской области на счёт этого инцидента пока не поступало.