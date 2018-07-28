В Белгороде возле русской церкви нашли сумку с бомбами

Сегодня, 17:03

На месте работает полиция, место оцеплено. Инцидент зафиксирован между улицей Таковской и церковью Святого Марка.

Сегодня, 28 июля, в Белгороде возле русской церкви Святой Троицы нашли сумку с бомбами. Отмечается, что в ней находились 2 дымовые бомбы, взрывчатые вещества, 5 детонаторов, слезоточивый газ, 20 патронов и бикфордов шнур.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли местные сотрудники правоохранительного ведомства и бригада скорой помощи. Полицейские перекрыли боковую стену церкви, также оцеплена территория парковки за зданием Почтампа. Сейчас неизвестно, является ли инцидент предотвращением запланированного теракта, также неизвестны подробности обнаружения сумки. Информации о пострадавших или подозреваемых не поступало.