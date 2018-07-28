В Ростове территорию возле детского сада оцепили из-за странной сумки

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Бдительные охранники заметили подозрительный предмет и тут же сообщили в полицию.

В Ростове 27 июля около 9:30 сотрудники охранного предприятия «Генерал» заметили странную дорожную сумку, которая была брошена посреди дороги. Они решили перестраховаться и вызвали правоохранительные органы, а воспитателей детского сада, которые находились рядом, предупредили, чтобы увели детей подальше от участка с сумкой. А сами остались охранять поклажу до прибытия правоохранителей. Территорию возле предприятия оцепили и приступили к разминированию странной сумки. Однако, ничего в ней опасного не оказалось. Лишь молоток, провода и куртка. Пользователи социальных сетей разделились во мнении, что же это все-таки было: чья-то шутка или же спланированное мероприятие по отвлечению внимания. Хозяин вещей пока не объявился.

Случай с подозрительной, но не взрывоопасной поклажей происходит не в первый раз. 1 мая 2018 года в парке также была обнаружена дорожная сумка, все посетители эвакуированы правоохранительными органами, а все заведения закрыты. Но оказалось, что взрывчатых веществ не было нигде в парке.